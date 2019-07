4. Juli 1989: Honecker und Gorbatschow trafen sich in Magnitogorsk, der »Stadt am magnetischen Berg« im Ural, und erteilen in einem gemeinsamen Kommuniqué »all jenen eine Abfuhr, die versuchen, einen Keil zwischen unsere beiden Länder zu treiben«, wie im »Neuen Deutschland« heute zu lesen war. Man hätte gern erfahren, ob die beiden, die eher einander abstoßenden denn anziehenden Magneten gleichen, auch über die inneren Probleme ihrer Staaten sprachen. Gestern hat »ND« immerhin Gorbatschows Fernsehansprache vom 1. Juli gedruckt, in der er nationale Konflikte und Vertreibungen innerhalb der Sowjetunion anprangerte und mahnte: »Kann man gleichgültig sein gegenüber dem Schicksal der Flüchtlinge, die es jetzt bei uns gibt, gegenüber dem Unglück von Menschen, die gezwungen sind, ihr Haus, ihre Habe und ihren Arbeitsplatz aufzugeben?«

9. Juli: Gott sei Dank bin ich kein Politiker. Deren Geschäft gleicht einem staatlichen Wanderzirkus. Zu...