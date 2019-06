Ossis TAGEBUCH

Von Kalle

28. Juni 1989: Im Betrieb große Aufregung. «Haste gestern Westfernsehen gesehen? Die Ungarn haben die Grenze aufgemacht!» Manne, unser Parteisekretär, eilt durch die Abteilungen, um sich zu erkundigen, wer derzeit am Balaton Urlaub macht. «Wenn die jetzt alle rübermachen, können wir unsere Planziffern vergessen.» Ich gebe zu bedenken, dass die Ungarn seit Anfang Mai ihren Grenzzaun zu Österreich abbauen und wir noch keinen Kollegen verloren haben. Sagt er: «Naja, sie wissen eben doch, was sie an der DDR haben.» Hm. Ich hatte mein Golgatha bereits gestern, mitternächtlich. Kaum sanft entschlummert, werde ich durch stürmisches Klingeln und lautes Wummern geweckt. Schlaftrunken schlürfe ich zur Wohnungstür. Warum wundere ich mich nicht, dass es der Nachbar ist? Empörung sprudelt aus ihm heraus: Verrat, Untreue, Verantwortungslosigkeit, Hasardeure, Marionetten von Bonn und Washington! Ich sage, dass es doch bloß ein symbolischer Akt war, inszeniert für die Journaille, und die Ungarn schon seit Wochen ihren verrosteten Stacheldraht einrollen. Ich füge hinzu: «Haste gesehen, wie Gyula Horn und Alois Mock mit den Bolzenschneidern hantierten? Dass die beiden überhaupt ein Loch in den Zaun gekriegt haben, grenzt an ein Wunder.» Der Veteran stutzt. Dann lächelt er triumphierend: «Ja, die hatten so ein Ding offenbar noch nie in der Hand. Sind eben keine Männer der Arbeit, die feinen Herren Außenminister. Pardon, dass ich dich geweckt habe.» Er will gerade gehen, da fällt ihm zu meinem Leidwesen noch etwas ein: «Von Horn hätte ich das trotzdem nicht erwartet ...» Ich ziehe den Nachbarn in unsere Wohnung, damit wenigstens den anderen Hausbewohnern der Schlaf der Gerechten vergönnt ist. Er erzählt mir, was ihm ein ungarischer Spanienkämpfer anvertraut habe, mit dem er 1936 Madrid gegen die Franco-Faschisten verteidigt hatte: Der Reformkommunist Horn soll sich als Mitglied einer sogenannten Steppjackenbrigade im ungarischen Herbst 1956 an der Verfolgung von Aufständischen beteiligt haben. Wir philosophieren über wahres Heldentum und Opportunismus, Gott und die Welt. Ich weiß nicht, beim wievielten Glas ungarischen «Stierbluts» wir beide eingeschlafen sind. Geweckt wurden wir von meinen Kindern. Ich musste mich sputen, sie vor der Arbeit im Kindergarten abzusetzen.

30. Juni: Das «Löchlein» im ungarisch-österreichischen Grenzzaun ist immer noch Gesprächsthema im Betrieb. Vor allem unsere mangelnde Reisefreiheit. Warum können die Polen, Tschechen, Ungarn, Bulgaren überallhin reisen und wir nicht? Erwin, unser leicht (oder schon schwer) oppositionell angehauchter Schildermaler, meint, dass die Mehrheit der DDR-Bürger wieder zurückkehren würde. Er hofft, dass Gorbatschow dem Honecker, der ihn gerade besucht, nicht nur unverbindlich-allgemein zu Reformen drängt, sondern konkret und bestimmt auch zu einer Lösung in Sachen Reisefreiheit. Gisela, unsere Sekretärin, stöhnt: «Ich möchte auch mal nach Paris. Ich komme ganz bestimmt wieder zurück.» Worauf Manne, der mit einer Betriebsdelegation schon mal das Pressefest der «L’Humanité» besucht hat, sie barsch fragt: «Was willst’e denn in Paris? Das ist eine lärmende, stinkende, stickige Stadt.» Wir schauen ihn perplex an. Dann prusten wir los. Schließlich muss selbst Manne über seinen unfreiwilligen Witz lachen. Wir sind wieder versöhnt. Es ist Freitag. Die Datsche ruft.

2. Juli: Es geht weiter turbulent zu im sozialistischen Lager. Bulgarien übt Druck auf Staatsbürger türkischer Nationalität zwecks Assimilierung aus. Der jugoslawische Historiker Miodrag Milic warnt vor Bürgerkrieg in seiner Heimat. Über Nationalitätenkonflikte zeigt sich auch Gorbatschow besorgt, beschwört die Einheit des Vielvölkerstaates UdSSR. Der sowjetische Schriftstellerverband fordert die Rehabilitierung von Alexander Solschenizyn und die Veröffentlichung von dessen Roman «Archipel Gulag». Dazu der Kommentar von Manne, unserem Witzeerzähler: «Honecker bemerkt bei seinem Moskau-Besuch, dass die Straßen abends menschenleer sind. Er fragt Gorbatschow, wie das zu erklären sei. Der sagt: »Eto normalno. Das ist normal. Seit 1974, als wir Solschenizyn wegen seines Buches in den Westen abgeschoben haben, sitzen die Leute nach der Arbeit zu Hause - und schreiben, schreiben, schreiben.«