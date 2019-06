Foto: Sommerzeit, Festivalzeit. Es ist wieder so weit, die Bevölkerung der großen Städte wird komplett ausgetauscht. Und in diesem Fall liegt es einmal nicht an Gentrifizierung und Mietenwahnsinn. Während also Massen von Touristen in die großen Städte reisen und sich dort zusammen mit ihresgleichen die Füße in den Bauch und den wenigen Daheimgebliebenen im Weg stehen, nimmt ein Großteil der Großstädter Reißaus. In die Sommerfrische, bloß weg aus dem überhitzten Moloch! Nun ist den Menschen und den Leuten eine gewisse Inkonsequenz innewohnend. Besonders, was das Wohnen angeht. Und so entfliehen die Menschen in den Sommermonaten ihren gemieteten Behausungen. Um sich kurz für ein Heidengeld in weit primitivere und beengtere Verhältnisse irgendwo im Nirgendwo zu begeben. Samt nervigen Nachbarn. Man kriegt die Menschen zwar aus der Stadt - aber nicht die Stadt aus den Menschen. stf Foto: dpa/PA Wire/Aaron Chown