Am 85. Todestag des NS-Opfers Erich Klausener (1885-1934) hat das katholische Erzbistum Berlin am Sonntag an den früheren Leiter der Katholischen Aktion erinnert. Der Gottesdienst wurde in der Berliner Gedenkkirche Maria Regina Martyrum gefeiert, in der Klausener beigesetzt wurde. Erich Klausener wurde am 30. Juni 1934 in seinem Dienstzimmer im Reichsverkehrsministerium ermordet. Zuvor hatte der preußische Regierungsbeamte ab 1933 wiederholt die antikirchliche Politik der Nationalsozialisten kritisiert. Klausener gilt nach Angaben des Erzbistums als der erste »Blutzeuge für Glaubens- und Gewissensfreiheit« des katholischen Bistums Berlin. epd/nd