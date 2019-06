Burg. Stefan Gebhardt ist neuer Landeschef der LINKEN in Sachsen-Anhalt. Der 45-jährige Kulturpolitiker aus Hettstedt im Mansfelder Land, der seit 1998 im Landtag sitzt und seit 2016 parlamentarischer Geschäftsführer ist, wurde auf einem Parteitag in Burg zum Nachfolger von Andreas Höppner gewählt, der nach nur zwei Jahren nicht erneut kandidierte. Gebhardt erhielt als einziger Bewerber knapp 69 Prozent der Stimmen. Für ihn stimmten 89 Delegierte; es gab 24 Nein-Stimmen und 15 Enthaltungen. Neue Landesgeschäftsführerin ist Sabine Krems aus dem Saalekreis. Gebhardt warb in seiner Bewerbung für einen neuen »Sozialstaatsdialog« und lud dazu auch Sozialverbände und Gewerkschaften sowie SPD und Grüne ein. Er erklärte zudem, seine Partei zu einem »starken Ergebnis« bei der Landtagswahl im Jahr 2021 führen zu wollen. In einem in Burg beschlossenen Leitantrag ist von einem Ergebnis von über 20 Prozent die Rede. Bei der Wahl 2016 war die LINKE im Land nur bei 16,3 Prozent gelandet. nd/hla