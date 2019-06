Für Wechmar hat sich die Teilnahme gelohnt. Foto: dpa/Jens-Ulrich Koch

Erfurt. In Thüringen hat sich die Teilnahme am Wettbewerb »Unser Dorf hat Zukunft« in den letzten Jahren entgegen dem Bundestrend verstärkt. »Dieser Wettbewerb ist ein wichtiges Bekenntnis zu unseren Dörfern und damit zum ländlichen Raum«, sagte Landwirtschaftsministerin Birgit Keller (LINKE). Mit 37 Dörfern hatten die Anmeldungen in Thüringen 2011 einen Tiefstand erreicht. 2017 nahmen 56 teil. Damit liege Thüringen im bundesweiten Vergleich im Mittelfeld.

»Primäres Ziel für das Landwirtschaftsministerium ist die Stärkung des ländlichen Raums durch attraktive Dorfgemeinschaften«, so eine Sprecherin. Stärkung des Ehrenamts, bessere Vernetzung innerhalb der Dörfer, Entdeckung versteckter Potenziale und überregionale Bekanntheit gehörten zu den positiven Effekten. Eine Einschätzung, die viele Kommunen teilen, die den drei Jahre langen Prozess über die Regional- und Landes...