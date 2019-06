Khartum. Bei erneuten Massenprotesten gegen den regierenden Militärrat in Sudan sind am Sonntag in der Hauptstadt Khartum und weiteren Städten des Landes Zehntausende auf die Straßen gegangen. In Khartum setzte die Polizei Tränengas gegen die Demonstranten ein, die gefürchtete paramilitärische Einheit RSF war mit Maschinengewehren bewaffnet an mehreren Plätzen in Khartum präsent. Es waren die ersten Massenproteste seit der gewaltsamen Auflösung des zentralen Protestlagers in der Hauptstadt, bei der am 3. Juni Dutzende Menschen getötet worden waren. AFP/nd