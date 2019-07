Die deutschen Hockeyspielerinnen haben die erstmals ausgetragene Pro League auf dem dritten Rang beendet. Im kleinen Finale in Amstelveen besiegten sie den Weltranglistenvierten Argentinien mit 3:1 im Penaltyschießen. Nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1 (0:1) gestanden. Der frühe Rückstand in der sechsten Minute warf die DHB-Frauen nicht um. Anne Schröder gelang kurz nach der Halbzeitpause der wichtige Ausgleich. »Das ist eine geile Belohnung für die Pro-League-Saison«, sagt Bundestrainer Xavier Reckinger nach dem Sieg.

Bei der sowohl sportlich als auch politisch umstrittenen Veranstaltung in Minsk konnte das deutsche Team nur teilweise überzeugen

