Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Erpel. Für ein Wahrzeichen des Zweiten Weltkrieges am Rhein gibt es auch ein Jahr nach Ablauf der ursprünglichen Bieterfrist keinen Käufer. Es geht um zwei Türme der weitgehend zerstörten, weltberühmten »Brücke von Remagen«. Die zuständige Bonner Behörde teilte mit: »Die Brückenpfeiler in Erpel sind nicht verkauft. Das Bundeseisenbahnvermögen ist unverändert bemüht, das betreffende Grundstück zu veräußern.« Der Verkauf an Interessenten, die eine Stiftung für die Türme gründen wollten, sei gescheitert. Die im Erdgeschoss verbundenen rechtsrheinischen Brückentürme bei Erpel sind 100 Jahre alt und stehen unter Denkmalschutz. dpa/nd