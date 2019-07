Magdeburg. An über 100 Standorten der Straße der Romanik und des Tourismus-Netzwerks Gartenträume in Sachsen-Anhalt sollen Besucher kostenfreien Internetzugang erhalten. Das Wirtschaftsministerium stellt für die WLAN-Angebote 2,5 Millionen Euro zur Verfügung. Die Standorte sollen besser vermarktet werden, sagte Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) am Montag. 58 Standorte der Straße der Romanik, 46 Grünanlagen der Gartenträume und vier gemeinsame Orte würden profitieren. dpa/nd