Kamenz. In Sachsen sind 2018 weniger Zwillinge zur Welt gekommen als im Rekordjahr 2017. 586 Zwillingsgeburten waren 36 weniger als im Vorjahr, so das Statistische Landesamt in Kamenz am Montag. Dafür kamen 2018 mit elf mehr Drillinge zur Welt. 2017 hatten dagegen nur drei kleine Trios das Licht der Welt erblickt. Insgesamt wurden 2018 in Sachsen 36 046 Kinder geboren, 934 weniger als im Jahr davor. dpa/nd