Frankfurt am Main. Berichte über einen unmittelbar bevorstehenden großangelegten Stellenabbau haben den Aktienkurs der Deutschen Bank am Montagmorgen steigen lassen. Die Papiere kletterten nach Handelsbeginn in Frankfurt um gut 2,6 Prozent auf 6,959 Euro. Auslöser waren Berichte der Nachrichtenagentur Bloomberg und der US-Wirtschaftszeitung »Wall Street Journal« vom Wochenende, wonach die Bank bis zu 20 000 Stellen und damit mehr als ein Fünftel der aktuellen Arbeitsplätze streichen will. »Wir sind zu harten Einschnitten bereit«, hatte der seit gut einem Jahr amtierende Konzernchef Christian Sewing Ende Mai auf der Hauptversammlung weitere Kürzungen bei Deutschlands größter Bank angekündigt. dpa/nd