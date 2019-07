Blick aus dem Salon in den Schlossgarten Foto: dpa/Bernd Settnik

Die vom Land Brandenburg gebildete Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf hat am Montag in Potsdam das Licht dieser Welt erblickt. Das seit 1946 als Arbeits- und Erholungsheim für Künstler geführte Anwesen ist das älteste der insgesamt 13 Künstlerhäuser in Deutschland und von einer Strahlkraft, »die weit über Brandenburg hinausreicht«, wie Kulturministerin Martina Münch (SPD) bei dieser Gelegenheit bekannt gab. Nach mehrjähriger Renovierung soll es im Sommer 2020 von neuen Stipendiaten bezogen werden. Im laufenden Jahr vergibt das Ministerium statt der Wiepersdorf-Stipendien noch bis zu zehn Aufenthaltsstipendien im Künstlerdorf Schöppingen (Nordrhein-Westfalen).

Die Kunst- und Kulturgeschichte von Schloss Wiepersdorf im Landkreis Teltow-Fläming reicht von der Romantik bis in die Gegenwart, und das prächtige Haus soll als Ort der Begegnungen und des künstlerischen Schaffens weitergeführt werden. Damit Künstlerinnen und Künstler »aller...