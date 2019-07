Mit heftiger Kritik hat der Deutsche Bahnkundenverband auf das Chaos vom Wochenende bei der Regionalbahn in Südbrandenburg reagiert. Insgesamt 45 Zugverbindungen waren ausgefallen; vor allem auf den Strecken von und nach Cottbus, im Großraum Lausitz und im Spreewald war es zu erheblichen Einschränkungen auf Regionallinien gekommen. Nach Angaben der Deutschen Bahn fielen am Samstag 21 Züge aus, am Sonntag 24. Betroffen waren die Linien RE 1, RE 10, RE 15, RE 18, RE 24, RE 23 und RE 49.

Als Grund nannte ein Sprecher den Mangel an Lokführern in der Region. Zudem habe Personal in andere...