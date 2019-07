Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Bremen. Es ist ein Neuanfang im Alten: Die Bremer SPD bleibt trotz Wahlniederlage an der Macht und wird das Stadt- und gleichzeitige Landesoberhaupt stellen. Dies an der Spitze einer für den Westteil der Republik auf Landesebene neuen Koalition aus Sozialdemokraten, Grünen und Linkspartei. Für Letztere ist es die erste Regierungsbeteiligung überhaupt in Westdeutschland.

Bremen bekommt auch einen neuen Bürgermeister. Der bisherige Amtsinhaber Carsten Sieling zog am Montag persönliche Konsequenzen aus dem historisch schl...