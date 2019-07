Halle/Saale. Die Bibliothek der Universität in Halle will eine Million Seiten aus historischen Zeitungen digitalisieren. Für das Projekt seien in den nächsten zwei Jahren 430 000 Euro vorgesehen, teilte die Universität mit. Die Seiten stammten aus dem »General-Anzeiger für Halle und den Saalkreis« und der »Saale-Zeitung«. Die ersten Ausgaben erschienen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und erreichten um 1900 gemeinsam über die Hälfte der Einwohner in Halle und dem damaligen angrenzenden Kreis. dpa/nd