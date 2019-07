Wahrzeichen: hölzerner Aussichtsturm auf dem Kranichsberg in Woltersdorf Fotos: nd/Rainer Genge

Wer weiß heutzutage eigentlich noch, dass die Gemeinde Woltersdorf am südöstlichen Zipfel von Berlin vor hundert Jahren Weltgeschichte geschrieben hat? Also, Filmgeschichte. Gleich nach dem Ersten Weltkrieg entstanden hier zwischen Flaken- und Kalksee, Kranichsberg und dem nahen Rüdersdorf seinerzeit so berühmte Stummfilme wie »Die Herrin der Welt« (1919) etwa, »Das indische Grabmal« (1920) oder »Der Tiger von Eschnapur« (1921). Woltersdorf war eine frühe Traumfabrik. Die ganze Geschichte drum herum kann man im hölzernen Aussichtsturm auf dem Kranichsberg erfahren. Dort wartet eine liebevoll gestaltete Ausstellung - »Als Woltersdorf noch Hollywood war« - auf Besucher mit strammen Waden. Schließlich ist nach dem Berg, der 104,5 Meter über Normalnull liegt, auch noch die Aussichtsplattform des 25 Meter hohen Turms zu erklimmen. Denn den grandiosen Blick über den Landkreis Oder-Spree und Berlin sollte man nicht verpassen.

Den Turm, neben d...