Knapper Wohnraum und steigende Nachfrage sorgen für Mieterhöhungen und öffnen Spekulationen Tür und Tor. Eine Expertenkommission für »Baulandmobilisierung und Bodenpolitik« legte am Dienstag in Berlin ihr Konzept vor, das Abhilfe schaffen soll. Bund, Länder und Kommunen hatten sie auf dem Wohnungsgipfel im vergangenen Jahr ins Leben gerufen. Die Vorschläge zielen auf Bürokratieabbau und leichteren Zugriff auf Grund und Boden, um Bauland billiger zu machen - hat die Bundesregierung doch das Ziel »Bauen, bauen, bauen« ausgerufen. »Wir brauchen eine gute Bodenbevorratung und kompakte, rechtssichere Planungs- und Bauprozesse«, erklärte am Dienstag der Kommissionsvorsitzende Marco Wanderwitz (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesbauministerium. Und so werden mehr Geld für Kommunen, eine Vereinfachung des Baurechts oder die A...

