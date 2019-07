Kreditangebote – welcher Art auch immer – sollte man genau prüfen. Foto: imago images/Future Image

Bundesweit werden Kredite in der Regel pünktlich und zuverlässig zurückgezahlt: Im Jahr 2017 wurden so 97,8 Prozent aller Ratenkredite ordnungsgemäß bedient. Das ist das zentrale Ergebnis der aktuellen Auswertung, die alljährlich von der Schufa erstellt wird.

Die in Deutschland führende Auskunftei in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft hat Informationen über mehr als 60 Millionen Personen und 4 Millionen Unternehmen gesammelt. Die »Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung« ermittelt seit Kurzem auch einen Privatverschuldungsindex (PVI). Dieser Index liefert einen Maßstab für die Entwicklung der privaten Verschuldung. Im Zeitraum 2016 bis 2018 zeigt er eine leichte Verbesserung der Gesamtsituation an.

Ein Grund zur Entwarnung ist das aber nicht: Jeder Zehnte, für den eine Bank bei der Schufa anfragte, ist von Überschuldung bedroht. Unberücksichtigt sind dabei Personen, die gar nicht mehr versuchen, einen normalen ...