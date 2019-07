Seit Mitte Juni ist die Verordnung mit der Zulassung von Elektro-Tretrollern in Deutschland und den technischen Anforderungen in Kraft getreten. Obwohl in vielen Städten frühestens ab Juli mit den E-Tretrollern gerechnet wurde, rollen sie schon vielfach.

Standorte über eine Smartphone-App

So waren schon wenige Tage nach der offiziellen Erlaubnis für Elektro-Tretroller die ersten Fahrer in Berlin unterwegs, und erste Firmen starteten den Verleih der E-Scooter am Checkpoint Charlie und am Brandenburger Tor.

Die Standorte werden auf einer Smartphone-App angezeigt, auch das Mieten und Bezahlen läuft über die App. Die Miete kostete bei den ersten Anbietern zunächst pauschal einen Euro Startgebühr pro Fahrt plus 15 Cent pro Minute.

Die amerikanische Firma Lime will mehrere hundert Roller in Berlin anbieten, zunächst in Mitte, Kreuzberg und Prenzlauer Berg. Auch das Berliner Startup Circ stellte inzwischen rund 100 Scooter auf die Straßen.

Übrig...