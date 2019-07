Am 12. September 1970 spielt die Fußballmannschaft von Manchester United gegen die von Coven-try, Manchester gewinnt 2:0, und kein Mensch würde sich an diese Begegnung erinnern, hätte der deutsche Regisseur Hellmuth Costard nicht acht Kameras am Spielfeld postiert, um 90 Minuten lang George Best (und nur George Best) zu filmen, damals der vielleicht beste Außenstürmer der Welt, der früh an seinem Alkoholismus sterben und den unsterblichen Satz hinterlassen sollte: »Ich habe viel Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben, den Rest habe ich einfach verprasst.« Es bedarf einer gewissen Beharrungslust für den auf DVD erhältlichen Film »Fußball wie noch nie«, weil ja nichts passiert, außer dass Best läuft, trabt oder abwartend die Hände in die Hüften stemmt, wenn er nicht eben das 1:0 erzielt oder das 2:0 vorbereitet. Costards Film ist Dekonstruktion, Sehschule und offenes Kunstwerk, ist Zen, Anti-Mythos, Allegorie, denn so ist...

