Die Engländerinnen mit Millie Bright (l.) schieden nach leidenschaftlichem Spiel gegen die USA um Torschützin Alex Morgan aus. Foto: AFP/Franck Fife

Zum dritten Mal hintereinander und zum fünften Mal insgesamt haben es die US-Fußballerinnen in ein WM-Finale geschafft. Den Endspielgegner ermittelten am Mittwochabend Niederlande und Schweden.

Lyon. Der Topfavorit und Titelverteidiger USA greift bei der Weltmeisterschaft der Fußballerinnen in Frankreich nach dem vierten Stern. Im temporeichen ersten Halbfinale setzte sich der dreimalige Weltmeister am Dienstagabend gegen England etwas glücklich mit 2:1 (2:1) durch und steht zum dritten Mal in Folge im Endspiel. Den Gegner für Sonntag ermitteln Deutschland-Bezwinger Schweden und Europameister Niederlande am Mittwoch.

In Abwesenheit des leicht am Oberschenkel verletzten Superstars Megan Rapinoe trafen Christen Press (10.) und Kapitänin Alex Morgan (31.) jeweils per Kopf für die US-Fußballerinnen, die mit dem elften WM-Sieg nacheinander einen Rekord aufstellten. Ellen White (19.) gelang der zwischenzeitliche Ausgleich für die Lionesses, d...