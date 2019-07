Was soll das sein

Tennis: Grand Slam in Wimbledon, 1. Runde, Frauen: Kerber (Kiel) - Maria (Bad Saulgau) 6:4, 6:3, Görges (Bad Oldesloe) - Ruse (Rumänien) 7:5, 6:1, Niculescu (Rumänien) - Petkovic (Darmstadt) 2:6, 6:2, 7:5, Siegemund (Metzingen) - Swan (Großbritannien) 6:2, 6:4. Männer: (Warstein) - Albot (Moldau) 6:4, 6:3, 6:2, Köpfer (Donaueschingen) - Krajinovic (Serbien) 6:3, 4:6, 7:6 , 6:1.

Fußball: Frauen, WM, Halbfinale: England - USA 1:2 (1:2). Männer, Gold Cup in den USA, Halbfinale: Haiti - Mexiko 0:1 n.V. (0:0,0:0). Copa América in Brasilien, Halbfinale: Brasilien - Argentinien 2:0 (1:0). Afrika-Cup in Ägypten, Gruppe E: Mauretanien - Tunesien 0:0, Angola - Mali 0:1 (0:1). Gruppe F: Benin - Kamerun 0:0, Guinea-Bissau - Ghana 0:2 (0:0).

Basketball: Frauen, EM, Viertelfinalqualifikation: Belgien - Slowenien 72:67, Italien - Russland 54:63.