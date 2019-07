Was soll das sein

Boulogne-Billancourt. Ermittler haben am Mittwoch den Hauptsitz des französischen Autobauers Renault durchsucht. In Boulogne-Billancourt bei Paris, wo Renault seinen Sitz hat, habe am Mittwoch eine polizeiliche Durchsuchung stattgefunden, bestätigte eine Unternehmenssprecherin der dpa. Man arbeite uneingeschränkt mit den Behörden zusammen. Auch die Staatsanwaltschaft bestätigte die Durchsuchung, nannte aber ebenfalls keine weiteren Details. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hängt der Einsatz der Ermittler mit dem Ex-Renaultchef Carlos Ghosn zusammen. Renault hatte Anfang des Jahres angekündigt, die Justiz wegen mutmaßlicher persönlicher Vorteilsnahme Ghosns einzuschalten. Konkret ging es um die Hochzeitsparty des Automanagers. dpa/nd