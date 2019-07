Szene vom Rechtsrockfestival des letzten Jahres in Themar Foto: dpa/FrM

Wenn in wenigen Tagen wieder Hunderte, vielleicht Tausende Neonazis aus Deutschland und Europa nach Themar kommen, dann werden Einwohner der Stadt, die sich damit nicht abfinden wollen, in diesem Jahr nicht nur von gleichgesinnten Thüringern unterstützt. Selbst aus der Region Frankfurt am Main hätten sich inzwischen Menschen gemeldet, die an den Protesten gegen ein erneutes Rechtsrockkonzert teilnehmen wollten, sagt der Sprecher des Bündnisse für Demokratie und Weltoffenheit Kloster Veßra, Thomas Jakob. Und auch aus anderen Teilen Deutschlands gebe es Anfragen von Menschen, die den Protest in Themar unterstützen wollten, sagt Jakob. Doch auch aus der 2800-Einwohner-Stadt selbst erhoffe er ein deutliches Zeichen gegen rechts. »Ich würde mich freuen, wenn wir 200 Menschen aus Themar bei uns hätten«, sagt Jakob. Bis er weiß, ob sich dieser Wunsch erfüllt, streiten die Gegendemonstranten noch mit der Versammlungsbehörde.

Derzeit sind ...