Köln. Die »Fridays for Future«-Bewegung in Köln will kommende Woche fünf Tage am Stück demonstrieren. Die Teilnehmer wollen vom 8. bis 12. Juli rund um die Uhr auf dem Alten Markt präsent sein und für den Klimaschutz eintreten, teilte die Kölner Gruppe von »Fridays von Future« mit. Geplant sei ein buntes Programm mit Workshops, Diskussionen und Live-Musik. Die Organisatoren erwarten, so eine Sprecherin, dass an allen Tagen je 30 bis 50 Teilnehmer anwesend sind. dpa/nd