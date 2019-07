Berlin. Der Zentralrat der Juden will durch eine neue Dialogreihe den Austausch zwischen Juden und Muslimen in Deutschland fördern. Ziel sei es, Antisemitismus »gar nicht erst entstehen zu lassen«, erklärte Zentralratspräsident Josef Schuster zum Auftakt des Projekts »Schalom Aleikum. Jüdisch-muslimischer Dialog« am Mittwoch in Berlin. Das Projekt wird von der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU), 2019 mit 1,2 Millionen Euro gefördert. Zum Auftakt war am Mittwochabend in Berlin unter dem Motto »Starting dialogue« ein Treffen jüdischer und muslimischer Jungunternehmer und Startup-Gründer geplant. Widmann-Mauz betonte, es gehe darum, Hemmschwellen abzubauen und Vorurteile frühzeitig zu bekämpfen. Der Titel der Dialogreihe »Schalom Aleikum« ist zusammengesetzt aus der hebräischen und arabischen Begrüßungsformel »Schalom Aleichem« und »Salam Aleikum«. Beides bedeutet »Friede sei mit Euch«. epd/nd