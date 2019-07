Dhaka. Fast 25 Jahre nach einem versuchten Mordanschlag auf Bangladeschs heutige Ministerpräsidentin und damalige Oppositionsführerin Sheikh Hasina sind neun Menschen zum Tode verurteilt worden. 25 Angeklagte bekamen für die Tat vom 23. September 1994 lebenslange Haft, zwölf müssen zehn Jahre ins Gefängnis, so Staatsanwalt Golam Hasnayen am Mittwoch. Alle Verurteilten gehörten der heutigen Oppositionspartei BNP (Nationalistische Partei Bangladesch) an. dpa/nd