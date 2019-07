Zittau. Wegen Waldbrandgefahr setzt die Zittauer Schmalspurbahn auf einigen Abschnitten Diesel- statt Dampfzüge ein. Bei einem Feuer am Streckenrand im Landkreis Görlitz gab es zwar keinen Zusammenhang zum Bahnbetrieb, so das Unternehmen. Die Brandstelle liege etwa 300 Meter von den Gleisen entfernt. Bis die Ursache geklärt sei, verkehre zwischen Oybin und Jonsdorf dennoch vorsorglich eine Diesellok. Derzeit herrscht in den Regionen an der Grenze zu Brandenburg und Sachsen-Anhalt hohe Waldbrandgefahr (Stufe 4). dpa/nd