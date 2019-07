Jackie Groenen aus den Niederlanden (l) und Mannschaftskollegin Lieke Martens jubeln nach dem Spiel. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

In den Niederlanden ist man sich längst einig: Niemand lächelt auf dem Fußballplatz so ansteckend wie Jackie Groenen. Mitunter grinst die Mittelfeldspielerin des niederländischen Nationalteams auf Knopfdruck. Aber wer das WM-Halbfinale zwischen den Niederlanden und Schweden (1:0 nach Verlängerung) mit einem eher untypischen Distanzschuss entscheidet (99.), muss auch Erklärungen abgeben. Die 24-Jährige erledigte den Nachlauf zu mitternächtlicher Stunde in Lyon gut gelaunt. »Ich habe kurz ein Loch gesehen. Und dann habe ich den Schuss genommen«, sagte die »Spielerin des Spiels«.

Ihr erst dritter Treffer im 53. Länderspiel öffnete die finale Tür, wobei ihre Mitspielerin Daniëlle van de Donk bereits vor einigen Wochen den Wink mit dem Zaunpfahl gab. »Eigentlich habe ich einen anderen Stil, aber sie hat mir gesagt, dass ich häufiger schießen soll.« Dass sie sich grundsätzlich viel zutraut, ist nicht neu. Als sie das erste Mal auf dem C...