Normalerweise ist der WDR-Rundfunkrat ein Gremium, das sich mit Stellungnahmen zu Programmbeschwerden Zeit lässt. Aus den Protokollen der monatlichen Sitzung geht hervor, dass zwischen der Ausstrahlung eines umstrittenen Beitrags und der abschließenden Bewertung auch schon mal ein Dreivierteljahr vergehen kann.

Wenn sich der Rundfunkrat diesen Freitag trifft, steht sehr wahrscheinlich eine Sendung auf der Tagesordnung, die zu Wochenbeginn für Empörung sorgte und seitdem für eine Neuauflage der Debatte »Mit Rechten reden?« steht. Am Montag war der AfD-Politiker Uwe Junge bei »hart aber fair« zu Gast und durfte mitdiskutieren, wie gefährlich die Rechten sind, insbesondere nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Junge war schon deshalb als Gast umstritten, weil er vor zwei Jahren auf Twitter geschrieben hatte, dass der Tag kommen werde, an dem »die Unterstützer der Willkommenskultur zur Rechenschaft« gezogen werden.

