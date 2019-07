Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) kritisierte am Donnerstag die »Umsonst-Arbeit« im Berliner Gastgewerbe. Dort türme sich ein enormer Überstundenberg auf: 53,3 Millionen Arbeitsstunden zusätzlich haben Arbeitnehmer demnach im Jahr 2018 geleistet. Mehr als jede zweite Überstunde (59 Prozent) blieb dabei unbezahlt. Mit insgesamt 31,4 Millionen »Umsonst-Überstunden« schenkten Berliner ihren Chefs damit 786 Millionen Euro. Zu diesem Ergebnis kommt der »Überstundenmonitor«, den das Pestel-Institut im Auftrag der Gewerkschaft erstellt hat. vfi

