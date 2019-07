Die Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld rechnen an diesem Freitag mit besonders vielen Reisenden. »Es wird wahrscheinlich der verkehrsreichste Tag der Sommerferien. Der erste Schwung Urlauber kommt zurück, während andere erst in den Urlaub starten«, sagte Hannes Stefan Hönemann, Sprecher der Berliner Flughafengesellschaft FBB. Am Flughafen Tegel werden demnach bis zu 85 000 Passagiere erwartet, in Schönefeld weitere 35 000.

Fluggäste sollten an beiden Flughäfen mindestens zwei Stunden vor Abflug im Terminal sein, hieß es. Der Sprecher appellierte an Urlauber, sich vorher über besondere Bedingungen zu informieren, etwa für das Handgepäck. So ließen sich Nachfragen und lange Wartezeiten vermeiden. dpa/nd