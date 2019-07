Genf. Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) hat die große Ungleichheit bei der Lohnverteilung angeprangert. Laut einer am Donnerstag in Genf vorgestellten Studie erhalten die am besten verdienenden oberen zehn Prozent der Arbeitnehmer 49 Prozent der gesamten globalen Lohnsumme. Die unteren 50 Prozent erhalten nur 6,4 Prozent der globalen Lohnsumme. Die unteren 20 Prozent, rund 650 Millionen Menschen, beziehen sogar nur weniger als ein Prozent der globalen Lohnsumme. Die ILO-Statistiker rechneten aus, dass die ärmsten zehn Prozent der Beschäftigten mehr als drei Jahrhunderte arbeiten müssten um so viel zu verdienen wie oberen zehn Prozent in einem Jahr. In die Berechnungen flossen Daten aus 189 Ländern ein. epd/nd