Vor beinahe 100 Jahren, am 9. August 1919, kam der gestresste deutsche Darwinist Ernst Haeckel, in den Naturforscher-Himmel.

Er war wie der Biolumnist in Merseburg zur Schule gegangen. Ich begeisterte mich schon als Kind an seinem fantastischen Werk »Kunstformen der Natur« in der Bibliothek meines Großvaters.

Haeckel hatte auch die gesamte Pflanzenwelt Merseburgs herbarisiert - mein unerreichtes großes Vorbild. Ich wurde schließlich Schüler der EOS »Ernst Haeckel«, Nachfolger des Domgymnasiums, an dem der Namenspatron einst lernte.

Seine »Villa Medusa« im nicht allzu weit entfernten Jena besuchte ich regelmäßig. Das Phyletische Museum in der Villa ist sehenswert (www.phyletisches-museum.de). Im Momen...