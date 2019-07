Spezialtaucher bei der Munitionssuche im Wandlitzer See Foto: dpa/Patrick Pleul

Ferienzeit, das heißt für viele Wandlitzer und ihre Gäste: ausgelassener Badespaß in den umliegenden Seen. Liepnitzsee, Rahmer und Stolzenhagener See beispielsweise sind für ihre gute Wasserqualität bekannt. Und der Wandlitzer See ist noch dazu von Berlin mit der »Heidekrautbahn« gut zu erreichen. Vom Bahnhof »Wandlitzsee« aus fällt man praktisch direkt ins gegenüberliegende Strandbad. Normalerweise.

Seit einigen Monaten ist der sonst rappelvolle Parkplatz vor der Badeanstalt jedoch wie leer gefegt. Die Kellner des angegliederten »Ristorante alla Fontana« dösen in der Sonne; im Gastraum und auf der Terrasse, die sonst einen romantischen Blick über Liegewiese und Strand auf den See garantieren, ist kaum Betrieb. Denn zum See hin sind sie mit einer gewaltigen Wand aus Strohballen verbarrikadiert. Das Strandbad und die angrenzenden Uferbereiche sind gesperrt und eingezäunt, Hinweisschilder warnen: Fundmunition. Betreten verboten! Leb...