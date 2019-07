Neuseeland verzeichnete 2018 die höchste Suizidrate seit Jahrzehnten, gerade unter indigenen Jugendlichen. Noch immer gibt es eine starke soziale und wirtschaftliche Ungleichheit zwischen den Maori und der weißen Bevölkerungsmehrheit. Regisseur Taika Waititi nimmt diese düstere Lebensrealität in seine Abenteuerkomödie rund um den zwölfjährigen Ricky Baker, der in Heimen und Pflegefamilien aufwächst, ungeschönt auf. Gleichzeitig zeigt Waititi aber auch handlungsfähige Akteure, die die gesellschaftliche Veränderung selbst in die Hand nehmen. Foto: Sony Pictures Television International

Tele 5, Samstag, 20.15 Uhr