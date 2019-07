Öfters mal ein Perspektivwechsel! Während Sportler auf herkömmlichen Teamfotos immer größtmögliche Uniformität demonstrieren, zeigt ein Blick hinter die Kulissen, in diesem Fall des Zweitligisten SG Dynamo Dresden, zumindest auf den zweiten Blick eine interessante Vielfalt. Obwohl offenbar die Aufforderung erging, das Trikot unauffällig hinten stramm zu ziehen, damit es vorne eins a sitzt, macht jeder etwas anderes mit den Fingern. Dass die Profifußballer nicht etwa auf Profitribünenelementen, sondern auf Bierbänken und -tischen aufgereiht sind, die teils noch würdelos mit Zetteln beklebt sind - nun ja. Aber entscheidend ist, was hinten rauskommt, sagte schon ein ganz anderer Profi seinerzeit. Dynamo ist jedenfalls bereit für die neue Saison, die für das Team am 27. Juli mit dem Heimspiel gegen den Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg beginnt. rst

Foto: dpa/Robert Michael