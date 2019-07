Havemann hatte den Leiter der Gedenkstätte, Jörg Arndt, daher um die Absage des Konzerts gebeten. Dieser wollte die Gedenkstätte jedoch nicht in den Konflikt hineinziehen. Biermann sei auch ohne Haftgeschichte ein wichtiger Zeitzeuge, so Arndt. Biermann selbst sagte bei seinem Auftritt nichts zu dem Konflikt mit dem Sohn seines ehemaligen Freundes. Foto: In der Gedenkstätte in Hohenschönhausen wird an politische Willkür und Unrecht erinnert. Einstige Häftlinge führen Besucher durch original erhaltene Zellen und Verhörräume. Im Vorjahr kamen laut Kulturverwaltung etwa 470 000 Interessierte. mfr Foto: Bjoern Kietzmann

Beim Tag der offenen Tür hat der Liedermacher und DDR-Dissident Wolf Biermann am Sonntagnachmittag in der Berliner Stasiopfer-Gedenkstätte gesungen, darunter die »Stasi-Ballade« und die »Ballade vom preußischen Ikarus«. Kurz vor Beginn des Open-Air-Konzertes sprach der 82-Jährige auf der Bühne mit der früheren Stasi-Unterlagen-Beauftragten und DDR-Oppositionellen Marianne Birthler über seine Erfahrungen in der DDR. Die Mitarbeiter der Stasi bezeichnete Biermann als »Lemuren des Teufels«. »Sie waren nur die Helfershelfer der wirklich Mächtigen.« Der Sänger galt als einer der radikalsten DDR-Kritiker. Einem Auftritts- und Publikationsverbot im Jahr 1965 folgte die Ausbürgerung des Sängers während eines Gastspiels in Köln 1976.

Der Auftrit...