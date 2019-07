Schon seit Jahren hagelt es Kritik an der Fixierung auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP), um den Wohlstand der Gesellschaft zu messen. Doch noch im Bericht der EU-Kommission »Die EU im Jahr 2018« spielen wirtschaftliche Kennzahlen die Hauptrolle: »Die europäische Wirtschaft steht wieder auf gesunden Füßen und wächst weiter«, liest sich eines der Ergebnisse. Von sozialen Themen ist im Vorwort des Berichts nicht die Rede - und auch auf den Folgeseiten spielen sie eine untergeordnete Rolle.

Wenn es nach Finnland geht, soll sich das bald ändern. Die Finnen haben zum 1. Juli den Vorsitz der EU-Ratspräsidentschaft übernommen. In den kommenden sechs Monaten wollen sie das Thema »Ökonomie des Wohlergehens« in der EU vorantreiben. Wohlergehen, oder auch »well-being«, wie das Wort in akademischen oder wirtschaftsnahen Kreisen bekannt ist, soll eine Erweiterung des BIPs-Leitziels der EU werden. Wie das konkret aussehen soll, ist bislang aber offen.

...