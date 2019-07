Das Bohrschiff »Yavuz« macht schon mit nationaler Symbolik deutlich, wem aus türkischer Sicht die Gasvorräte vor Zypern gehören. Foto: dpa/AP/Lefteris Pitarakis

Die Regierung in Zypern ist erbost: Die Türkei will in dieser Woche ihre Erdgassuche vor Zypern noch ausweiten. Am Montag war ein weiteres türkisches Bohrschiff, die »Yavuz«, vor der Ostküste der Insel angekommen. Es soll Probebohrungen im Golf der Hafenstadt Famagusta beginnen. Westlich der Insel macht das Bohrschiff »Fatih« schon seit Wochen Sondierungen. Das Forschungsschiff »Barbaros Hayreddin« ist für seismische Untersuchungen südlich der Insel unterwegs.

In den vergangenen Jahren hatten Erdgaskonzerne im Auftrag der Republik Zypern westlich der Insel reiche Erdgasvorkommen entdeckt. Die Suche geht derzeit südlich vor Zypern weiter. Die türkische Regierung lehnt Aktivitäten ab, die ohne die Zustimmung der türkischen Zyprer vorgenommen werden - vor allem, solange der Konflikt um die geteilte Insel nicht gelöst ist. Demnach seien die türkischen Bohrungen vollkommen legitim. Die EU hatte die Türkei schon mehrfach aufgefordert, s...