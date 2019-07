Dervis Hizarci ist in Neukölln aufgewachsen. Foto: nd/Ulli Winkler

Wer Dervis Hizarci kennt, weiß, dass er keine halben Sachen macht. »Gegen Antisemitismus und Rassismus setzt Du Dich mit ganzem Herzen ein, oder Du machst es gar nicht«, pflegt der 35-Jährige zu sagen.

Dervis Hizarci, gebürtiger Neuköllner und Lehrer für Politik und Geschichte, ist berlinweit seit vielen Jahren als das Gesicht der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus (KIgA) bekannt. Als Vorstandschef hat er die Initiative, die sich seit ihrer Gründung 2003 in der pädagogischen Arbeit gegen antisemitische Ressentiments unter muslimisch sozialisierten Jugendlichen engagiert, mit aufgebaut. Als zivilgesellschaftlicher Verein aus dem Kiez gestartet, werden die pädagogischen Konzepte der Initiative inzwischen von der Bundesregierung gefördert und in ganz Deutschland angeboten. Dazu zählen unter anderem das Peer-to-Peer-Projekt, bei dem junge Muslime an Schulen Altersgenossen über antisemitische Stereotype aufklären, sowie ein sp...