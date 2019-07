Prächtiger Fang: ein Wahoo, ein Raubfisch aus der Familie der Makrelen und Thunfische Foto: Marc Vorsatz

Es ist eine dieser sternenlosen tropischen Nächte. Pechschwarz. Irgendwie unheimlich. Man würde die Hand vor Augen nicht sehen - wäre da nicht dieser knarrende alte Holzpott, der ein giftgrünes Licht auf die Andamanische See wirft. Ein Geisterschiff, irgendwo im Nirgendwo. An die 20 mega-starke Glühlampen tanzen an seinen Auslegern über dem Wasser. Aber kein einziger Mann in Sicht.

Das wollen wir uns doch mal genauer anschauen, schließlich sind wir nicht auf der Aida Trallala oder Mein Schiff 1 bis wer weiß wie viel, allesamt Stahlpötte in Kleinstadtformat. Sondern auf einem hochseetauglichen Katamaran unter burmesischer Flagge, auf der Meltemi. Skipper Robby »Ernie« Devlin ist immer für eine Extratour zu haben und lässt sogleich ein Dingi zu Wasser. Der Australier mit Wohnsitz im thailändischen Phuket, der auf Fidschi das Segelhandwerk erlernte, greift sich sein Walkie-Talkie, wir unsere Kameras und schon hüpfen wir in unserem Sc...