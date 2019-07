Das Ostberliner Glühlampenwerk NARVA wird von der Treuhand verkauft – Hunderte Mitarbeiter verlieren ihre Jobs. Foto: Ostkreuz/Jens Rötzsch

Die Linkspartei fordert einen neuen Untersuchungsausschuss zur Treuhandanstalt. Ein sinnvolles Unterfangen?

Erstmal ist es zu begrüßen, dass das Thema Treuhand nach Jahren wieder stärker in den Fokus rückt, auch auf Bundesebene. Ein neuer Untersuchungsausschuss würde aber in dieser aufgeheizten Stimmung wohl letztlich nur zu einer weiteren Polarisierung der Debatte führen, was einer gesamtgesellschaftlichen Auseinandersetzung eher im Wege steht. Auch die vergangenen Treuhanduntersuchungsausschüsse der 1990er Jahre hatten lediglich dazu geführt, dass das Thema kontroverser und emotionaler behandelt wurde. Nun würde es vermutlich in eine ähnliche Richtung gehen.

Was waren die Erkenntnisgewinne der vergangenen Treuhanduntersuchungsausschüsse?

Der prominenteste Untersuchungsausschuss wurde 1993 bis 1994 von der SPD eingesetzt. Eine Rolle spielten hier insbesondere die Proteste der Bergarbeiter von Bischofferode...