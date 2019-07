Brandenburgs Kommunen investieren in Umbau und Sanierung mehrere Millionen Euro. Traditionell wird vor allem während der Sommerferien gearbeitet: »Grundsätzlich sind viele Arbeiten, wenn sie besonders lärmintensiv sind oder mehrere Unterrichtsräume betreffen, so geplant, dass sie in den Sommerferien wegen der erforderlichen Baufreiheit umgesetzt werden«, sagt Potsdams Sprecher Markus Klier.

Für Sanierung, Ausbau und Modernisierung ihrer Kindertagesstätten und Schulen haben Städte und Landkreise seit Oktober 2014 nach Angaben des Bildungsministeriums rund 360 Millionen Euro aus Förderprogrammen von Bund, Land und EU erhalten.

In der Landeshauptstadt, die Träger von 45 Schulen ist, werden acht Schulen und dazugehörige Einrichtungen saniert. »In diesem Jahr sind die Arbeiten in den Schulferien stark geprägt von dem Un...