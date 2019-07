Es ist kein Novum in der Ukraine, dass bekannte Persönlichkeiten aus Unterhaltung und Sport in der Politik mitmischen. So war etwa der Ex-Boxweltmeister Witali Klitschko einer der Oppositionsführer während der Maidan-Revolution 2014 und wurde später zum Kiewer Bürgermeister gewählt. Doch der Sieg des Ex-Komikers Wolodymyr Selenskyj bei der Präsidentschaftswahl im April scheint einen Trend gesetzt zu haben. Bei der anstehenden Parlamentswahl am 21. Juli ist Selenskyjs »Diener des Volkes« - benannt nach der Fernsehserie, in der der 41-Jährige den ukrainischen Präsidenten spielt - bei weitem nicht die einzige Partei mit Promis in den Spitzenreihen.

Zwischenzeitlich zeigte die Popularitätskurve der Selenskyj-Partei nach unten, laut der neuesten Umfrage der unabhängigen Rating Group hat »Diener des Volkes« aber wieder rund vier Prozentpunkte gutgemacht und liegt inzwischen bei 47 Prozent. Unter den ersten zehn Listenplätzen sind der Generald...