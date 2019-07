Das Museum in Halle an der Saale

»All you need is love« - mit Musik, Filmaufnahmen, Postern und vielem mehr lebt hier die Erinnerung an die berühmten »Pilzköpfe« aus England weiter. »Das Beatles Museum Halle umfasst die größte Dokumentation über die Beatles weltweit«, sagt der Museumsgründer Rainer Moers. Die Sammlung in der Stadt an der Saale in Sachsen-Anhalt zeichnet die musikalische Entwicklung der einzigartigen Gruppe von den frühen 1960er-Jahren über die Auflösung der Band 1970 bis zu den Solokarrieren von George, John, Paul und Ringo nach. »Insgesamt umfasst die Sammlung etwa 15 000 Objekte, davon sind rund 5000 in der Ausstellung zu sehen«, sagt Moers.

»In den nächsten Jahren wird die Gestaltung bei laufendem Betrieb runderneuert«, erklärt der Geschäftsführer des Museums Martin Schmidt. »Es geht dabei um eine der Zeit angepasste moderne Darstellung. Und wir überlegen, welche neuen Exponate wir aus dem Fundus in der Ausstellung zeigen. Dazu soll neue Technik kom...