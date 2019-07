Das Kindergeld steht allen Eltern ab der Geburt des Kindes unabhängig vom Einkommen zu. Der Bezug ist gestaffelt nach der Anzahl der Kinder. Die Auszahlung erfolgt immer nur an ein Elternteil. Anspruch auf das Kindergeld haben:

bis 2 Kinder: je Kind 204 €

ab dem 3. Kind 210 €

ab dem 4. Kind: 235 €

Mutterschutz: Schwangere Frauen im Berufsleben dürfen nur bis 6 Wochen vor der Geburt arbeiten. Im Anschluss greift der Mutterschutz. Nach der Geburt gilt ein 8-wöchiges Beschäftigungsverbot. In dieser Zeit wird der Lohn in voller Höhe weitergezahlt. Außerdem ist Nachtarbeit und Arbeit an Sonn- und Feiertagen für schwangere Frauen und stillende Mütter verboten.

Elterngeld: Nach der Geburt des Kindes können Eltern das Elterngeld beantragen. Eltern bekommen dieses Geld insgesamt 14 Monate lang, wenn sich beide an der Betreuung des Kindes beteiligen. Die Monate können sie frei unter sich aufteilen. Die Zeit kann parallel oder auch nacheinander genommen werden. Alleinerziehenden stehen nur 12 Monate Elternzeit zu.

Die Höhe des Elterngeldes wird nach dem verfügbaren Nettoeinkommen der Eltern berechnet. Es liegt bei Niedrigverdienern bzw. bei Empfängern von Sozialleistungen bei mindestens 300 Euro. Die Höchstgrenze liegt bei 1800 Euro im Monat. Mehrkind-Familien können einen Geschwisterbonus beantragen. Sie bekommen einen Zuschlag von 10 Prozent zum Elterngeld. Bei Mehrlingsgeburten wird ein Mehrlingszuschlag von 300 Euro für jedes Mehrlingskind gezahlt.

ElterngeldPlus: Mit dieser Regelung haben Eltern, die bereits kurz nach der Geburt wieder in Teilzeit arbeiten, die Möglichkeit, länger Elterngeld zu bekommen. Sie erhalten den gleichen Betrag, können ihn aber auf 24 Monate aufteilen und damit das Elterngeldbudget besser ausschöpfen.

Kindergeldzuschlag: Geringverdiener können unter bestimmten Voraussetzungen einen Zuschlag zum Kindergeld beantragen. Der Zuschlag richtet sich nach dem Gehalt der Eltern und kann bis zu 170 Euro je Kind betragen. Dazu müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

Das Kind muss jünger als 25 Jahre und unverheiratet sein.

Den Kinderzuschlag gibt es ab einem monatlichen Einkommen von 900 Euro, bei Alleinerziehenden ab 600 Euro.

Kinderzuschlag wird nicht gezahlt an Empfänger von Sozialleistungen (Arbeitslosengeld II, Sozialgeld oder Sozialhilfe).

Die Höchst-Einkommensgrenze, bis zu der der Zuschlag gezahlt wird, wird individuell berechnet.

Starke-Familien-Gesetz: Das neue Starke-Familien-Gesetz will einkommensschwache Familien unterstützen. Nachfolgenden Änderungen sind am 1. Juli 2019 in Kraft getreten (weitere Änderungen ab 1. Januar 2020 gültig):

Erhöhung des Kindergeldzuschlages von 170 auf 185 €.

Leichtere Beantragung des Kindergeldzuschlages.

Keine 100-Euro-Einkommensgrenze mehr beim Verdienst der Kinder.

Erhöhung des Schulstarter-Paketes von 100 Euro auf 150 €.

Keine Eigenanteile der Eltern mehr für das Mittagessen der Kinder in Kitas/Schulen.

Übernahme der Kosten für die Schulbeförderung.

Anspruch auf Lernförderung unabhängig von einer Versetzungsgefährdung.

Kinderfreibetrag: Eltern werden steuerlich durch den Kinderfreibetrag begünstigt. Im Rahmen des Familienentlastungsgesetzes wurde der steuerfreie Kinderfreibetrag zusammen mit dem Erziehungsfreibetrag, den alle Eltern für die Betreuung und Erziehung oder die Ausbildung ihrer Kinder bekommen, auf 7812 Euro im Jahr erhöht. Allerdings muss man sich entscheiden, ob Kindergeld oder Kinderfreibetrag steuerlich geltend gemacht werden soll. Das Finanzamt führt dazu eine Günstigerprüfung durch. yoopies/nd