In der häuslichen Pflege kommt es regelmäßig zu schwierigen Situationen, wenn Angehörige überfordert sind

Viele ältere Menschen schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie finanzieren ihre Pflegevorsorge durch Umbuchung eines Einmalbeitrages aus dem vorhandenen Anlagevermögen in die Pflegerentenversicherung und umgehen damit monatliche Beiträge. Trotzdem haben sie Zugriff auf die Rückkaufswerte und zusätzlich eine Verzinsung auf das Geld.

Die Pflegerentenversicherung scheint auf den ersten Blick etwas teurer. Allerdings hat sie den Vorteil, dass Versicherte ihre Beiträge plus Zinsen für einen möglichen Pflegefall auf einem eigenen Konto ansparen. Bei einer Kündigung erhalten sie die Rückkaufswerte.

Pflegebedürftigkeit kann teuer kommen. Denn die gesetzliche Pflegeversicherung übernimmt lediglich einen Teil der entstehenden Kosten, die zum Beispiel durch ein Pflege- oder Altersheim anfallen. Die Pflegekosten und dementsprechend die Eigenanteile haben sich in den vergangenen 20 Jahren nahezu verdoppelt. Um die 3500 Euro im Monat kostet derzeit eine stationäre Pflege im Pflegegrad 4. Die Hälfte davon übernimmt die gesetzliche Pflegeversicherung, den Restbetrag der Pflegebedürftige beziehungsweise dessen Kinder, denn auch die werden im Zweifelsfall haftbar gemacht. Das Pflegestärkungsgesetz sorgt lediglich für eine finanzielle Grundsicherung, vergleichbar mit einer Teilkasko.

