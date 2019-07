Anfang Juni: Polizisten vor dem Sommerbad Pankow Foto: dpa/Jörg Carstensen

In Berlin kommt es immer mal wieder zu Konflikten im Freibad: Mal gibt es einen Massenstreit, mal eine Attacke gegen Bademeister, mal klettern Menschen über Zäune. Der Berliner Innenpolitiker Marcel Luthe (FDP) fordert daher, dass sich in der Hauptstadt über den Sommer eine eigene Einsatzhundertschaft um die Sicherheit in den Bädern kümmert.

Rund 60 Schwimmbäder gibt es in Berlin - inklusive Hallenbädern. Angesichts von 6,7 Millionen Gästen im vergangenen Jahr handelt es sich bei den Vorkommnissen also eher um Einzelfälle. Zudem sei die Situation in den vergangenen Jahren friedlicher geworden, sagt Bädersprecher Matthias Oloew. Grund sei, dass die Bäderbetriebe »hinreichend viel« für die Sicherheit unternähmen. So fließt dafür jedes Jahr ein hoher sechsstelliger Betrag. Das Sicherheitskonzept sei nicht mehr pauschal für alle Bäder, sondern auf die einzelnen Einrichtungen zugeschnitten worden, sagt Oloew. Details dazu will er nicht...